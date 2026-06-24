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STMicroelectronics dévoile le STM54M
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 08:09

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a présenté le ST54M, la première puce sécurisée au monde dotée de cryptographie post-quantique pour les appareils mobiles de dernière génération.

Cette nouvelle puce est conçue pour aider les fabricants de smartphones et d'électronique personnelle à répondre aux prochaines exigences de sécurité de l'ère quantique, tout en offrant une expérience utilisateur fluide sur l'ensemble des services connectés.

Le ST54M apporte sur le marché un composant unique intégrant un accélérateur hardware innovant pour la cryptographie post-quantique (PQC), ainsi que des fonctions NFC, d'élément sécurisé et d'eSIM, offrant une solution puissante, tournée vers l'avenir pour la connectivité mobile sécurisée et les services associés. La solution couvre un large éventail d'applications, notamment les paiements sans contact, la billetterie de transport, le contrôle d'accès, l'identité numérique, les permis de conduire, les services de connectivité et les clés numériques de voitures.

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