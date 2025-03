STMicroelectronics: démission de Maurizio Tamagnini information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce matin la démission de Maurizio Tamagnini du Conseil de surveillance du groupe, avec effet immédiat.



Maurizio Tamagnini a été élu pour la première fois au Conseil de surveillance de STMicroelectronics en 2014. Il a été président et vice-président pendant son mandat. Il est vice-président depuis 2023.



Nicolas Dufourcq, Président du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics, a exprimé, au nom du Conseil de Surveillance, ses remerciements à Maurizio Tamagnini pour son soutien de longue date.





