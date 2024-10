STMicroelectronics continue sa chute au troisième trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a terminé son troisième trimestre avec un bénéfice divisé par trois (-67,8%), à 351 millions de dollars, après avoir abaissé ses objectifs annuels au précédent trimestre.

Un résultat "en ligne" avec sa "fourchette de perspectives financières", a précisé STMicroelectronics dans un communiqué jeudi.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise diminue quant à lui de 26,6% par rapport à l'année précédente, à 3,2 milliards de dollars, et la marge brute recule de près de 10 points de pourcentage pour atteindre 37,8%.

STMicroelectronics, bénéficiaire en 2023 malgré des troisième et quatrième trimestres en recul, connaît un net ralentissement depuis le début de l'année.

Une situation notamment liée à la "faiblesse persistante du marché industriel" dans le domaine des microcontrôleurs, a précisé le PDG Jean-Marc Chéry dans un communiqué. Sur ce segment, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser de 43,4% au dernier trimestre.

Depuis le début de l'année, STMicroelectronics a vu son titre perdre près de la moitié de sa valeur en Bourse (-43%).

Après avoir revu ses perspectives à la baisse en juillet, l'entreprise maintient des objectifs annuels dans "la partie inférieure de la fourchette indiquée au trimestre précédent".

Et les difficultés devraient se poursuivre en 2025. "Sur la base de notre carnet de commandes actuel et de la visibilité actuelle en matière de demande, nous anticipons une baisse du chiffre d'affaires entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 bien supérieure à la saisonnalité normale", a indiqué le PDG jeudi.