STMicroelectronics : collaboration avec Qualcomm dans l'IoT enrichi à l'IA

(AOF) - STMicroelectronics et Qualcomm Technologies International, Ltd. ont annoncé une nouvelle collaboration stratégique portant sur la prochaine génération de solutions connectées à l’internet des objets (IoT) à usage industriel et grand public et enrichies par l’intelligence artificielle embarquée. Cette collaboration associera l'écosystème des microcontrôleurs STM32 de STMicroelectronics et les solutions de connectivité sans fil de classe mondiale de Qualcomm.

L'intégration transparente à l'actuel écosystème de développeurs STM32 permettra de concevoir simplement, rapidement et au meilleur coût des applications IoT industrielles et grand public de nouvelle génération, enrichies par l'intelligence artificielle embarquée.