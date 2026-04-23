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STMicroelectronics : bénéfice net recule 33,7% à USD 37 millions au T1 FY26
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:04

* STMicroelectronics affiche un résultat net attribuable aux actionnaires de 37 millions USD, en baisse de 33,7% sur un an. * Chiffre d’affaires à 3,10 milliards USD, en hausse de 23% sur un an.

* Résultat opérationnel à 70 millions USD, pénalisé par 71 millions USD de charges de dépréciation et de restructuration. * La marge brute s’établit à 33,8%, en hausse de 0,4 point sur un an sous l’effet d’un meilleur mix produits. * Perspective: ST vise au point milieu 3,45 milliards USD de chiffre d’affaires au T2, marge brute US GAAP attendue autour de 34,8%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. STMicroelectronics NV published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230100OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177445_en) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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