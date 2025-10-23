information fournie par Boursorama avec AFP • 23/10/2025 à 08:33

STMicroelectronics : bénéfice en baisse de 32,3% au 3T

Le groupe franco-italien STMicroelectronics, spécialisé dans les semi-conducteurs, a vu son bénéfice net baisser de 32,3% au troisième trimestre, à 237 millions de dollars, selon les résultats financiers publiés jeudi.

Un site de STMicroelectronics, à Crolles, en 2022 ( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

En parallèle, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,2 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, mais légèrement supérieur aux prévisions.

Fin juillet, le groupe avait dévoilé une perte nette de 41 millions de dollars sur le premier semestre.

"Nos priorités stratégiques restent claires : accélérer l’innovation ; exécuter notre projet d'entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale", a déclaré le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

Le groupe, qui a vu son chiffres d'affaires se dégrader depuis plusieurs trimestres, avait annoncé en octobre 2024 le lancement d'un "nouveau projet d'entreprise".

L'entreprise aux 50.000 salariés dans le monde a depuis précisé prévoir des économies sur ses charges d'exploitation à l'horizon 2027.

Des mesures qui passeront notamment par une réduction d'effectifs, avec jusqu'à 2.800 départs volontaires dont environ un millier en France.

L'entreprise a indiqué qu'elle concentrerait ses investissements des prochaines années sur quelques modèles essentiels à la construction de semi-conducteurs, et mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter la productivité de ses sites.

Pour le quatrième trimestre, le groupe établit un objectif de chiffre d'affaires à 3,28 milliards de dollars.

Fin juillet, l'entreprise avait annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de l'activité de capteurs MEMS (microsystèmes électroniques) de l'entreprise NXP, pour un montant s'élevant jusqu'à 950 millions de dollars.

L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2026.

En parallèle, STMicroelectronics a indiqué jeudi avoir proposé la nomination de deux nouveaux membres au sein de son conseil de surveillance, Armando Varricchio et Orio Bellezza. Leur nomination devra être approuvée lors de l'assemblée générale du groupe en décembre.