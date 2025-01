STMicroelectronics anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 de STMicroelectronics a diminué de 23,2% pour s’établir à 13,27 milliards de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 12,6%, soit un recul par rapport à 2023 : +26,7%. Le résultat net a diminué de 63% pour s’établir à 1,56 milliard de dollars. Le groupe a investi 2,53 milliards de dollars en Capex net (non-U.S. GAAP) tout en générant un free cash-flow (non-U.S. GAAP) de 288 millions de dollars.

"Nos perspectives pour le premier trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 2,51 milliards de dollars, en baisse de 27,6% en variation annuelle et en baisse de 24,4% en variation séquentielle, et une marge brute attendue à environ 33,8%, impactée par environ 500 points de base de charges liées aux capacités non utilisées, a annoncé STMicroelectronics.

Pour l'exercice 2025, le fabricant de mémoires informatiques prévoit d'investir entre 2,0 et 2,3 milliards de dollars en Capex net (non-U.S. GAAP). "

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,06 dollar pour 1,00 euro au premier trimestre 2025 et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes.

Le premier trimestre sera clos le 29 mars 2025.

