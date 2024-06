STMicroelectronics : accord d’approvisionnement de composants SiC avec Geely

(AOF) - STMicroelectronics et le constructeur automobile chinois Geely Auto Group ont annoncé la signature d’un accord d’approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium (SiC) dans le but d’accélérer leur coopération actuelle dans le domaine des dispositifs SiC. Selon les termes de ce contrat pluriannuel, ST fournira à plusieurs marques de Geely Auto des composants de puissance SiC destinés aux véhicules électriques à batterie de milieu à haut de gamme.

Ce qui permettra ainsi " d'accélérer la stratégie de transformation de Geely Auto vers les véhicules à énergies nouvelles avec des performances améliorées, des vitesses de charge plus rapides et une autonomie de conduite étendue ".

Par ailleurs, s'appuyant sur leur coopération de longue date dans de multiples applications automobiles, Geely et ST ont mis en place un laboratoire commun dont la vocation est d'échanger des informations et d'explorer des solutions innovantes liées aux architectures électroniques/électriques des véhicules (c'est-à-dire les systèmes d'infodivertissement embarqués et les tableaux de bord intelligents), aux systèmes d'assistance avancée à la conduite et aux véhicules à énergies nouvelles.

