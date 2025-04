STMicro: va présenter ses nouveautés au salon de Shanghai information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce sa participation au salon electronica China 2025, qui se tiendra des 15 au 17 avril à Shanghai.



La société profitera de l'événement pour présenter plus de 50 démonstrations interactives axées sur les marchés automobile et industriel.



Dans le secteur automobile, ST mettra en avant sa puce GNSS Teseo VI, intégrant un positionnement multi-constellation et une technologie anti-brouillage quadruple bande. Deux autres démonstrations présenteront un contrôleur de chaîne de traction et une unité de commande zonale.



Côté industriel, ST dévoilera sa solution d'alimentation pour centres de données IA, incluant une architecture optimisée, une commande intelligente et un système de refroidissement haute performance.



La société exposera aussi un système de reconnaissance gestuelle en temps réel, combinant microcontrôleurs STM32 et capteurs d'image.



Enfin, une zone dédiée aux technologies facilitatrices mettra en vedette des lunettes connectées intégrant le STM32N6, capables de fonctionner 10 heures avec détection de mouvements et d'interactions basées sur l'IA.





