Le marché automobile européen redémarre, avec un cinquième mois consécutif de hausse des ventes

La hausse des ventes est portée toujours par les voitures hybrides et les véhicules électriques.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La crise profonde de l'automobile européenne semble s'éloigner un peu plus, alors que les mmatriculations de voitures neuves au sein de l'Union européenne ont connu un cinquième mois consécutif de hausse, soutenues par les voitures hybrides et la hausse continue de la part des véhicules électriques, selon les chiffres publiés mardi 23 décembre par l'Association des constructeurs ACEA.

Sur le mois de novembre, 887.500 véhicules neufs ont été vendus dans les 27 pays de l'Union européenne, soit une hausse de 2,1% par rapport à novembre 2024 (après +5,8% en octobre). Sur les onze premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint 9,86 millions, soit +1,4% par rapport à la même période de 2024.

Les voitures hybrides (dotées d'un moteur thermique et d'un moteur électrique) restent les plus populaires chez les acheteurs européens, avec une dynamique particulière pour les hybrides rechargeables (qui ont donc à la fois un réservoir essence et une prise pour recharger la batterie), note l'ACEA. Les hybrides ont représenté 34,6% du marché des voitures neuves vendues de janvier à novembre 2025 . Il s'est vendu près de 3,41 millions de véhicules hybrides neufs (+14,5% par rapport aux onze premiers mois 2024), avec des ventes en hausse de 26% en Espagne, 24,2% en France, 8,7% en Allemagne et 7,9% en Italie.

Pour les hybrides rechargeables, leurs immatriculations ont totalisé près de 913.000 unités. Elles représentent désormais 9,3% des ventes de voitures neuves , contre 7,1% l'an dernier, toujours sur onze mois. Les ventes ont augmenté de 113% en Espagne, de 80,6% en Italie et de 62,7% en Allemagne.

16,9% de voitures neuves électriques

La part des voitures électriques continue de croître, à 16,9% des ventes pour la période janvier-novembre 2025 , contre 13,4% il y a un an, "un niveau qui doit encore augmenter pour atteindre les objectifs de la transition", selon l'Association, qui défend les intérêts des constructeurs automobiles.

L'ACEA a été en pointe pour réclamer l'assouplissement de la règlementation européenne sur le passage aux véhicules tout électrique . Le 16 décembre, l'Union européenne a finalement renoncé à imposer aux constructeurs de véhicules de passer au tout-électrique à partir de 2035, qui était pourtant une mesure environnementale phare.

Les immatriculations de voitures tout électrique neuves ont atteint 1,66 million d'unités sur onze mois, soit 27,6% de plus que sur la même période l'an dernier. La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer : à 27% fin novembre, contre 33,7% un an avant pour les essence, avec 2,67 millions d'unités vendues sur les dix mois, et à 9% pour les diesel, avec 890.000 unités neuves.

Volkswagen Group, premier constructeur européen, a vendu 252.239 voitures en novembre 2025 (+3,5% sur un an) et 2,731 millions sur les onze premiers mois (+5%), soit 27,7% de part du marché au total (contre 26,8% un an auparavant).

Le numéro deux, Stellantis, a vu ses ventes augmenter de 0,3% à 124.716 en novembre, tirées par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 5,5% sur l'ensemble des onze mois (à 1,54 million). Il compte pour 15,6% du marché des véhicules neufs sur onze mois, en léger repli sur un an.

Les ventes de Renault Group ont affiché une hausse de 2,3% en novembre, par rapport à novembre 2024, à 103.707 véhicules, et de 6,5% sur les onze premiers mois 2025 (+6,9% pour la seule marque Renault), à quelque 1,12 million de voitures neuves. Soit 11,4% du marché en moyenne sur la période janvier-novembre, en légère hausse sur un an.

Tesla continue de chuter (-34,2% sur le mois et -38,8% sur les onze mois à quelque 129.000 véhicules).