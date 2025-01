STMicro : se replie vers 23,5E, surveiller 23,4E information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - STMicro qui avait bien résisté lundi (+0,3%), se replie vers 23,5E et pourrait bientôt menacer le support des 23,4E testé les 19 décembre et 3 janvier.

Ensuite, il subsisterait un support vers 22,9E (-50% depuis le 30/12/2023) qui remonte au 20/21 novembre dernier avant que cela se gâte et qu'un repli s'enclenche vers 19E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,59 EUR MIL -3,20%