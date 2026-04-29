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STMicro : retrace son récent zénith des 43,4E, les 44,4E de mars 2024 en vue
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:08

ST-micro s'envole à nouveau de 3% : après le comblement de l'ex-"gap" du 14 mars 2024, ST-Micro retrace son récent zénith de clôture des 43,4E et vise de nouveau le re-test des 44,4E, zénith du 7 mars 2024 (contre 44,3E en intraday le 24 avril) : il ne restera plus ensuite qu'à viser le plus haut absolu des 50,46E de fin juin 2023.

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