STMicro repousse son objectif de chiffre d'affaires, le titre chute

PARIS, 9 décembre (Reuters) - STMicroelectronics STM.PA STM.BN a repoussé mercredi d'un an, à 2023, son objectif d'un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars (9,9 milliards d'euros), faisant chuter son titre à la Bourse de Paris. Le fabricant franco-italien de puces, basé à Genève, s'attend à réaliser une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15% et 17% en 2023, a aussi annoncé son directeur général Jean-Marc Chéry, lors d'une journée pour investisseurs. Le titre perdait environ 6% dans les premiers échanges à Paris. (Mathieu Rosemain, avec Marc Angrand, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -10.39%