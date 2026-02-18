 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicro : rebondit vers 29E, gain annuel de 29%
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 14:26

STMicro rebondit vers 29E après une séquence "portes de saloon" 29,5/27,15E et retrace son zénith du 12 février, niveau proche d'une résistance oblique moyen terme qui gravite vers 30E : gare au double-top alors que le titre affiche un gain annuel de 29% contre 2,9% pour le CAC40 et -2,5% pour le Nasdaq.
En cas de franchissement des 30E, STMicro visera l'ex-plancher des 35E de tout début novembre 2023.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
28,930 EUR MIL +4,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank