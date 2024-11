Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics recule de plus de 2%, plombé par une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 36 à 28 euros sur le titre du fabricant franco-italien de semiconducteurs.



Jugeant que 'la crise est plus profonde et plus longue que prévu', le bureau d'études explique adopter un scénario beaucoup plus prudent pour le groupe sur 2025, avec des révisions significatives qui l'amènent bien en dessous du consensus.





Valeurs associées STMICROELECTR 24,10 EUR MIL -3,06%