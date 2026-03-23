STMicro-Les STM32 fabriqués en Chine entrent en production en volume

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de STMicroelectronics et d'une carte mère d'ordinateur

‌STMicroelectronics a annoncé lundi ​le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à ​usage général entièrement fabriqués en ​Chine par ⁠Huahong.

"Le premier lot de ‌plaquettes STM32 entièrement produites en Chine par ​Huahong ‌pour ST est ⁠désormais livré à des clients en Chine", déclare ⁠le groupe ‌franco-italien de semi-conducteurs ⁠dans un communiqué, ‌saluant une "une avancée ⁠majeure dans la stratégie ⁠mondiale de ‌la chaîne d’approvisionnement de ​ST".

D’autres ‌familles STM32, dont des séries de microcontrôleurs ​orientées performance, sont prévues ⁠pour une production locale en volume en 2026, précise le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)