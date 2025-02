STMicro: lancement d'une famille de récepteurs GNSS information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir introduit la famille Teseo VI de récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite System) destinés à des applications de positionnement de haute précision au coût optimisé et à grands volumes.



Pour l'industrie automobile, les puces et modules Teseo VI constitueront les éléments de base des systèmes avancés d'aide à la conduite, des systèmes intelligents embarqués et des applications critiques pour la sécurité, telles que la conduite autonome.



Ces circuits ont aussi été conçus pour améliorer les capacités de positionnement dans de nombreuses applications industrielles, dont les robots mobiles pour les livraisons à domicile, ou la gestion des machines et la surveillance des cultures dans l'agriculture intelligente.





