STMicro: lance une nouvelle série de microcontrôleurs information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le lancement de sa série de microcontrôleurs STM32N6, dotée pour la première fois d'un accélérateur dédié à l'apprentissage automatique, le ' Neural-ART Accelerator '.



Ces microcontrôleurs offrent des performances ML 600 fois supérieures à celles des modèles actuels de la gamme STM32, permettant des avancées en vision informatisée, traitement audio et analyse sonore pour des systèmes embarqués économes en énergie.



Selon le communiqué publié, ce produit inaugure 'une nouvelle ère pour les microcontrôleurs IA', et témoigne d'une convergence entre efficacité énergétique et puissance analytique pour des applications IoT modernes.





