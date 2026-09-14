STMicro lance un nouveau capteur d'image automobile

STMicroelectronics annonce le ST SafeSense VD56GA, un nouveau capteur d'image automobile de 1.1 MP pour la détection infrarouge dans l'habitacle, qui aide les constructeurs à déployer l'assistance par imagerie du conducteur et des occupants sur l'ensemble des gammes de véhicules.

Selon le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, ce capteur d'image automobile compact de 1.1 MP offre une netteté d'image supérieure de 35% et une sensibilité infrarouge presque 60% plus élevée que celles de la génération précédente.

Le VD56GA est conçu pour aider à réduire le coût global du module caméra. Ses performances d'imagerie permettent l'utilisation d'optiques moins coûteuses, d'un éclairage infrarouge simplifié, d'un filtrage optique moins exigeant et l'absence de traitement d'image externe.

"La détection embarquée dans l'habitacle dépasse désormais le cadre des plateformes haut de gamme, et les constructeurs automobiles ont besoin de solutions rentables qu'ils peuvent déployer à grande échelle", met en avant Alexandre Balmefrezol, directeur général du sous-groupe Imaging.

Il ajoute que ce capteur bénéficie d'une production front-end à Crolles, en France, "offrant aux clients une plus grande résilience de la chaîne d'approvisionnement, un meilleur contrôle qualité et un support à long terme pour les programmes automobiles".