STMicro finalise l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 07:07
Cette transaction, centrée sur les produits pour l'automobile (dont les produits de sécurité), et les capteurs pour les applications industrielles, étend le positionnement mondial du groupe franco-italien en matière de capteurs.
Sur base de sa première évaluation, STMicro estime que l'activité acquise devrait contribuer à son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 à hauteur d'un montant dans la fourchette autour de 45 millions de dollars (MUSD).
Pour rappel, l'accord annoncé il y a six mois portait sur un prix d'achat pouvant atteindre 950 MSUD en numéraire, incluant un paiement initial de 900 MUSD et 50 MUSD sous réserve de l'atteinte de jalons techniques.
STMicro précisait alors que l'activité MEMS de NXP avait généré un chiffre d'affaires d'environ 300 MUSD au cours de l'année civile 2024, avec des marges brutes et opérationnelles significativement relutives pour ST.
"Les activités MEMS de ST et NXP sont fortement complémentaires en termes de technologie et de portefeuille de produits, l'offre combinée étant bien équilibrée entre les marchés automobile, industriel et grand public", ajoutait le groupe.
Valeurs associées
|24,105 EUR
|MIL
|0,00%
A lire aussi
-
La directrice générale de KLM, Marjan Rintel, a été reconduite à son poste pour un second mandat de quatre ans, ont annoncé lundi soir la compagnie aérienne néerlandaise et sa maison mère, le groupe Air France-KLM. Mme Rintel, dont la première nomination avait ... Lire la suite
-
(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en ... Lire la suite
-
SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer