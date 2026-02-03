 Aller au contenu principal
STMicro finalise l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 07:07

STMicroelectronics indique avoir finalisé l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP Semiconductors, une transaction annoncée en juillet 2025 et désormais pleinement approuvée par les autorités de régulation.

Cette transaction, centrée sur les produits pour l'automobile (dont les produits de sécurité), et les capteurs pour les applications industrielles, étend le positionnement mondial du groupe franco-italien en matière de capteurs.

Sur base de sa première évaluation, STMicro estime que l'activité acquise devrait contribuer à son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 à hauteur d'un montant dans la fourchette autour de 45 millions de dollars (MUSD).

Pour rappel, l'accord annoncé il y a six mois portait sur un prix d'achat pouvant atteindre 950 MSUD en numéraire, incluant un paiement initial de 900 MUSD et 50 MUSD sous réserve de l'atteinte de jalons techniques.

STMicro précisait alors que l'activité MEMS de NXP avait généré un chiffre d'affaires d'environ 300 MUSD au cours de l'année civile 2024, avec des marges brutes et opérationnelles significativement relutives pour ST.

"Les activités MEMS de ST et NXP sont fortement complémentaires en termes de technologie et de portefeuille de produits, l'offre combinée étant bien équilibrée entre les marchés automobile, industriel et grand public", ajoutait le groupe.

