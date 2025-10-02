STMicro et Tobii lancent la production en série d'un système de détection intérieure
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:50
Ce système combine une caméra grand-angle de ST, capable de fonctionner de jour comme de nuit, avec les algorithmes d'oculométrie de Tobii, permettant de surveiller simultanément conducteur et passagers de jour comme de nuit.
L'intégration dans une seule caméra réduit les coûts et simplifie l'installation, tout en répondant aux standards élevés de sécurité automobile. Selon ST, cette approche intégrée offre la solution 'la plus mature, la plus efficace et la plus économique du marché'.
Selon Tobii, cette solution 'permet des environnements intelligents capables de comprendre le contexte, le comportement et la présence d'êtres humains'.
STMicroelectronics a annoncé l'augmentation rapide de ses capacités de production pour accompagner la demande. Ce partenariat marque une étape importante dans l'adoption de solutions de sécurité et de confort basées sur la vision embarquée dans l'industrie automobile.
