STMicro: BPA trimestriel divisé par neuf

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre de son premier trimestre 2025 un BPA en chute de 89% en comparaison annuelle, à 0,06 dollar, et une marge d'exploitation devenue quasi-nulle à 0,1%, ainsi qu'une marge brute en baisse de 8,3 points à 33,4%.



Le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a reculé de 27,3% à 2,52 milliards de dollars, avec un CA plus élevé dans l'électronique personnel, mais un CA moins élevé que prévu dans l'automobile et l'industriel.



'Notre ratio de prises de commandes sur facturations s'est amélioré, l'automobile et l'industriel ressortant tous deux au-dessus de la parité', souligne cependant son président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.



Pour le deuxième trimestre, au point médian, il table sur un CA net de 2,71 milliards et une marge brute d'environ 33,4%. Il confirme en outre son objectif d'économies de coûts annuelles 'en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres' à la fin 2027.





