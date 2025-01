STMicro: BPA divisé par trois au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre de son quatrième trimestre 2024 un BPA en chute de 67,5% en comparaison annuelle, à 0,37 dollar, et une marge d'exploitation en dégradation de 12,8 points à 11,1%, ainsi qu'une marge brute en baisse de 7,8 points à 37,7%.



Le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a reculé de 22,4% à 3,32 milliards de dollars, avec 'un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle contrebalancé par un chiffre d'affaires moins élevé dans l'industriel'.



STMicro fait état d'un ratio 'book-to-bill' resté inférieur à un, alors qu'il a 'continué à faire face à une reprise retardée et à une correction d'inventaire dans l'industriel et à un ralentissement dans l'automobile, particulièrement en Europe'.



Pour le premier trimestre 2025, au point médian, il table sur un chiffre d'affaires net de 2,51 milliards, en baisse de 27,6% en variation annuelle, et sur une marge brute d'environ 33,8%, impactée par environ 500 points de base de charges liées aux capacités non utilisées.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,77 EUR MIL 0,00%