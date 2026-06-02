Stifel toujours positif et ambitieux sur Abivax malgré la chute du jour

Abivax concède de très lourdes pertes depuis l'ouverture et chute actuellement de 32,33%, à 75,65 euros. Pour l'analyste Stifel, comme pour d'autres, les résultats d'un essai de phase 3 démontrent une "efficacité exceptionnelle", mais le titre est sous pression car de rares cas de tumeurs malignes non regroupés, jugés non liés au traitement, ont été rapportés.

Dans sa note, Stifel rappelle que les données de maintenance de phase 3 pour l'Obéfazimod d'Abivax, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévèrement active ont montré un taux de rémission de 51%, contre 10% pour le placebo, soit environ 40% après ajustement pour le placebo. Les analystes relèvent que ces résultats sont nettement supérieurs aux attentes et surpassent les thérapies actuelles, confirmant ainsi le profil différencié de ce traitement.

Stifel note toutefois quelques événements de tumeurs malignes : ils sont restés rares et sont survenus à une faible incidence, avec des cas isolés dans le bras 50 mg (cancer de la prostate, cancer du sein et dysplasie colique à hauteur de 0,5% chacun) jugés sans lien avec le traitement et sans profil de regroupement ( clustering ) spécifique à un organe.

La banque d'investissement basée à Saint-Louis rappelle que la RCH en elle-même comporte un risque inhérent de dysplasie ou de cancer colorectal (CRC), une maladie de longue date étant associée à un risque de CRC 2 à 3 fois plus élevé. Parallèlement, les cancers de la peau non mélanomateux ont également été rares (jusqu'à 2,2%) et largement attribuables à des facteurs spécifiques aux patients, tels qu'un âge avancé ou des antécédents médicaux.

Ces éléments devraient peser sur le titre à court terme, même s'il n'y a aucune preuve d'un signal de cancer lié au traitement à ce stade.

Stifel confirme sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 142 euros. Par rapport au cours de clôture d'hier, le potentiel de hausse s'élève à 27,01%, et avec la chute du titre de 32,33% actuellement, il passe à 87,71%.