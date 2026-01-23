Stifel relève le PT de Parker-Hannifin en raison de la stabilité des perspectives industrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Stifel relève l'objectif de prix du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin PH.N à 941 $ contre 869 $, et maintient la note "hold"
** Le nouveau PT représente une hausse de 0,2% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à un environnement industriel stable avec une amélioration du volume domestique au cours de l'année prochaine
** L'acquisition en cours de Filtration Group suscitera quelques questions, mais on ne s'attend pas à des informations supplémentaires de la part de la direction, car l'acquisition n'a pas encore été conclue - Stifel
** 19 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 980 $, selon les données compilées par LSEG
** PH a gagné 39,2 % en 2025
