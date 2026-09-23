Stifel relève la recommandation sur Microsoft à "acheter" en raison de sa croissance soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Stifel relève la recommandation sur Microsoft MSFT.O de « conserver » à « acheter »
** Le cours cible est relevé de 530 $ à 575 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 15,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l' action
** L'action MSFT affiche une légère hausse en pré-ouverture, à 502,5 $
** La société de courtage estime que MSFT a franchi un cap et s’attend à ce que la dynamique récente du titre se poursuive, soutenue par une croissance plus forte d’Azure, une amélioration de l’efficacité dans le développement de l’IA et une hausse des revenus liés à OpenAI
** "Pour Microsoft 365, les améliorations apportées aux produits devraient permettre une adoption soutenue et forte de Copilot et, combinées à l'utilisation croissante de GitHub, nous pensons que cela devrait soutenir une croissance comprise entre 15 % et 20 %", indique Stifel
** 57 des 60 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 3 recommandent de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 557,5 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 3 % depuis le début de l'année
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