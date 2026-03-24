Stifel lance la couverture de LCI Industries en lui attribuant la note 'achat'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Stifel initie la couverture de l'équipementier automobile LCI Industries LCII.N avec la note "buy"; objectif de prix à $152

** Le nouveau PT représente une hausse de 25,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en légère hausse dans les échanges matinaux

** Stifel indique que LCI a un profil de flux de trésorerie disponible solide et relativement cohérent, bien qu'il opère sur des marchés hautement cycliques

** La société de courtage note que la large gamme de produits de LCI permet aux clients de s'approvisionner auprès d'un seul fournisseur au lieu de dépendre de plusieurs petits fournisseurs ou intermédiaires ** La société de courtage considère l'étendue de la gamme de produits de LCI comme un avantage concurrentiel qui simplifie les chaînes d'approvisionnement des clients

** LCI a versé un dividende solide et croissant, reversant près de 50 % du revenu net ajusté aux actionnaires depuis 2019; son dividende actuel de 4,60 $ par an représente un rendement solide de 3,9 %

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de LCI sont en hausse de 0,6 % depuis le début de l'année