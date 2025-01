Stifel finalise le rachat de Bryan, Garnier & Co

(AOF) - Stifel Financial Corp a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Bryan, Garnier & Co, une banque d'investissement indépendante spécialisée sur les entreprises européennes des secteurs de la technologie et de la santé. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Fondée en 1996, Bryan Garnier propose des services de conseil en matière de fusion-acquisition, de solutions de financement des entreprises cotées et non-cotées, ainsi que des services de vente et d'exécution pour les institutions. Avec une équipe d'environ 200 professionnels, dont 33 Managing Directors, Bryan Garnier a son siège à Paris et des bureaux à Londres, Amsterdam, Munich, Oslo, Stockholm et New York.

"En tant que banque d'investissement européenne de premier plan dans les secteurs de la santé et de la technologie, Bryan Garnier représente un partenaire idéal", a déclaré Ronald J. Kruszewski, président-directeur général de Stifel.

"Sa culture et son expérience de longue date dans la fourniture à ses clients de conseils de haute qualité dans deux de nos plus importants secteurs de croissance de la banque d'investissement sont très complémentaires de l'activité de Stifel. Ce rapprochement est une étape logique dans l'évolution de l'activité mondiale de conseil de Stifel".