Stifel confirme son conseil "conserver" sur Exail Technologies

L'analyste maintient son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 134 EUR.

Selon Stifel, le nouveau contrat remporté auprès d'une marine européenne pour trois systèmes légers de lutte contre les mines (MCM) constitue une nouvelle validation commerciale de l'écosystème UMIS d'Exail. Le broker estime la valeur du contrat à 20-25 MEUR, sans que les conditions financières n'aient été divulguées.

Le bureau d'études souligne que ce succès démontre la capacité d'Exail à proposer des solutions plus légères et rapidement déployables, élargissant son marché adressable au-delà des grands programmes MCM reposant sur des navires spécialisés.

Enfin, Stifel estime que cette commande renforce la dynamique commerciale des systèmes navals autonomes du groupe et consolide son positionnement comme référence occidentale dans les systèmes de guerre des mines sans pilote.

En milieu d'après-midi, le titre s'échangeait autour des 123,6 euros, en baisse de 0,25%.