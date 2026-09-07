Stifel abaisse son objectif de cours sur Diversified Energy

Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 1 400p (contre 1 500p) après l'annonce de l'acquisition de Birch Permian Holdings.
Le groupe a annoncé l'acquisition de Birch Permian Holdings auprès d'Elliott pour environ 1,8 milliard de dollars, sa plus importante opération à ce jour selon l'analyste.
Stifel indique que cette transaction lui permet d'intégrer environ 68 000 bep/j de production exploitée (catégorie PDP) dans le bassin permien et de générer un EBITDA annualisé d'environ 548 millions de dollars.
La clôture de l'opération est prévue pour le quatrième trimestre 2026, précise l'analyste.
Selon les chiffres de la société, cette opération accroît la production d'environ 35% et l'EBITDA d'environ 55% ; selon les estimations de Stifel.
Birch apportera environ 55 000 bep/j et 490 millions de dollars d'EBITDA en 2027, soit 23% de la production du groupe et environ 35% de son EBITDA.
"Les principaux risques pesant sur notre VNI restent l'évolution des prix des matières premières et le rythme des futures cessions d'actifs non développés" indique le bureau d'analyse.
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