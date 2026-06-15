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Stifel abaisse la note de MGM Resorts de “acheter” à “conserver” dans le contexte d'une offre publique d'achat
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Stifel abaisse la note de l'opérateur de casinos MGM Resorts MGM.N de “acheter” à “conserver”

** People Inc, la société du magnat des médias Barry Diller, a proposé au début du mois de racheter MGM à 48,30 dollars par action en numéraire, ce qui valorise la société à plus de 18 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Stifel estime que l'offre de Diller pour MGM est nettement moins intéressante

** Selon Stifel, les actions ont connu une belle progression avant l'annonce de l'accord et la meilleure qualité des actifs de MGM justifie une prime de valorisation relative plus importante

** “Nous pensons qu’il est probable que Diller devra présenter une offre plus élevée pour conclure l’accord”, déclare Stifel

** Ajoute que la structure de l'offre permet la participation de fonds d'investissement sans rachat de l'entreprise, ce qui réduit la probabilité d'une offre concurrente de la part de ces fonds

** “Nous avons du mal à identifier un acquéreur stratégique rationnel pour une entreprise de cette taille et aussi diversifiée”, déclare Stifel

** Le cours cible médian des 26 courtiers couvrant MGM est de 46 (XX,XX euros) dollars – données compilées par LSEG

** L'action MGM progresse d'environ 0,5 % à 49 (XX,XX euros) dollars

** En incluant les gains de la séance, le titre affiche une hausse de 35 % depuis le début de l'année

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