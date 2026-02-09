STIF : Volumes d'affaires significatifs remportés en Asie Une dynamique commerciale solide et continue pour l'activité Explosion Energy dans le BESS

Saint-Georges-sur-Loire, le 9 février 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce le gain de nouveaux volumes d'affaires significatifs en Asie auprès de plusieurs acteurs majeurs du stockage d'énergie par batterie (BESS).

Après un exercice 2025 caractérisé par une montée en puissance des activités Explosion Energy sous la marque Vigilex Energy dans la région asiatique, STIF confirme d'importantes nouvelles prises de commandes auprès de plusieurs acteurs incontournables dans le domaine des BESS.

Tesla, client historique du Groupe STIF, a validé le renouvellement d'un volume d'affaires au niveau mondial avec, pour la zone Asie, une forte accélération liée au déploiement de sa récente megafactory située à Shanghai en Chine, dédiée à la construction de BESS.

Le leader chinois Sungrow a également signé le démarrage de commandes récurrentes très significatives pour sa nouvelle unité de production de BESS nouvellement implantée en Thaïlande. STIF accompagne désormais le déploiement de Sungrow sur de nouveaux territoires.

STIF a enfin remporté un premier contrat portant sur des volumes conséquents avec Trinasolar, l'un des leaders chinois dans le domaine des BESS au niveau mondial.

L'ensemble de ses commandes sera pris en charge par l'usine du Groupe localisée à Suzhou en Chine. L'unité de production chinoise est dotée de larges capacités et d'une technicité élevée permettant d'offrir des produits de très haute qualité pour ces clients de premier plan dans le secteur énergétique.

Certification ATEX pour Vigifold Slide, panneau anti-explosion nouvelle génération

STIF annonce en parallèle avoir reçu la certification ATEX pour son nouveau panneau anti-explosion destiné à l'industrie du stockage d'énergie par batterie (BESS). Ce produit a la particularité de s'installer non pas sur le toit du BESS comme d'usage mais sur les parois latérales. Ce nouveau panneau agit également comme un déflecteur qui dirige les effets de l'explosion vers le ciel et de fait diminue les risques de dommages collatéraux.

Ce nouveau produit à la pointe de l'innovation issue de la gamme Vigilex Energy marque l'avance technologique dont bénéficie le Groupe STIF sur le marché de la sécurité des BESS et conforte son positionnement de leader mondial avec une gamme de produits étendue, innovante et à très forte valeur ajoutée.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2025 : 26 mars 2026

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

