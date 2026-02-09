 Aller au contenu principal
Violences contre des "gilets jaunes" dans un Burger King: à leur procès, des CRS admettent avoir manqué de "lucidité"
information fournie par AFP 09/02/2026 à 19:48

Des "gilets jaunes" manifestent à Paris, le 1er décembre 2018 ( AFP / Lucas BARIOULET )

La journée, "surréaliste", avait été interminable. À leur procès à Paris, des CRS jugés pour avoir matraqué des manifestants dans un Burger King pendant l'acte 3 des "gilets jaunes" en décembre 2018 ont admis lundi avoir manqué de "lucidité" mais exprimé l'amer sentiment d'avoir été "abandonnés".

"En 25 ans de CRS, j'ai eu peur deux fois pour ma vie", démarre Cyrille D., le premier des neuf fonctionnaires de police à être interrogé. "La première fois c'était pendant les émeutes en 2007", et ce 1er décembre 2018, "j'ai revécu cette peur, la même peur viscérale de mourir, ou de voir un collègue se faire tuer", développe cet homme devenu major depuis les faits.

Derrière lui, sont assis sur deux rangs, en chemise blanche et pantalon bleu marine, sept autres prévenus - le dernier est absent et représenté par son avocat.

Membres à l'époque de la CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône, ils doivent répondre devant le tribunal correctionnel, pendant trois jours, de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes, et encourent pour certains jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.

La justice leur reproche d'avoir ce jour-là, troisième samedi de manifestations des "gilets jaunes", matraqué et frappé à coups de pied des manifestants qui s'étaient introduits dans un Burger King à proximité de la place de l’Étoile pour y trouver refuge, sans sommation et sans leur laisser le temps d'évacuer l'endroit, alors qu'ils n'opposaient pas de résistance.

Cet épisode, qui n'a duré que 2 minutes et 37 secondes, a été filmé sous différents angles par des manifestants, des journalistes ou encore des caméras de vidéosurveillance.

Cyrille D., qui a asséné trois coups de pied à un homme dans le fast-food, se remémore cette journée "surréaliste". Avec sa compagnie, il est en service depuis 06H30 du matin, et "dès 07H30 en place sur l'Arc de Triomphe".

- "Effet tunnel" -

"Tout s'est envenimé d'un seul coup, et on s'est retrouvés sur une journée qui a duré 13 heures", avec des manifestants prêts à en découdre.

En début de soirée, les affrontements sur la place de l’Étoile se poursuivent, l'air ambiant est saturé de gaz lacrymogènes. Sa section est en train de descendre l'avenue de Wagram quand elle reçoit l'ordre de déloger les occupants du Burger King, soupçonnés d'y effectuer un pillage.

"Pour moi, c'est une méprise sur leurs intentions à ce moment-là", explique le gradé.

Le président du tribunal lui demande s'il considère, avec le recul, que ses gestes étaient "adaptés".

"Aujourd'hui je dirais que non. Je peux le dire avec la lucidité que j'ai aujourd'hui et en regardant ces vidéos", répond le CRS. "Mais sur le moment, j'ai fait du mieux que j'ai pu", ajoute-t-il, soulignant avoir été "dans un effet tunnel" lui empêchant d'analyser les faits avec discernement.

"Je n'avais qu'une envie: que cette journée se termine, et de rentrer chez nous avec le moins de blessés possible", fait-il valoir.

"Et si vous étiez replongé dans une situation pareille?", lui demande encore le magistrat. "J'espère que j'aurais la lucidité de ne pas intervenir comme ça mais je ne peux pas le garantir", répond le CRS.

Pourtant, "on attend de vous une lucidité parfaite, parce que vous êtes armé", rétorque le président. "On n'aurait jamais dû faire une journée aussi longue", souffle le prévenu.

Des policiers anti-émeutes près de l'Arc de Triomphe, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, lors d'une manifestation des "gilets jaunes", le 1er décembre 2018 ( AFP / Zakaria ABDELKAFI )

"En temps normal, une intervention comme ça, ça dure trois heures, quatre heures", abonde à sa suite Anthony C., qui a porté cinq coups de matraque contre une des parties civiles. Or, "on n'a jamais été relevés".

"J'en veux beaucoup à la hiérarchie de Paris, j'aurais voulu qu'ils pensent à nous, on n'est pas des surhommes", dit-il, en référence à la préfecture de police de Paris.

Tommy P. est plus virulent. "Ce jour-là, on a été abandonnés, on a été laissés sans renfort, sans moyen, sans manger, sans nourriture, sans pause, de 08H00 à 21H00. On a appelé à l'aide et personne n'est venu", enrage-t-il à la barre. "Ce jour-là, on a subi toutes les défaillances de la chaîne de commandement, de tout en haut à tout en bas, et tout en bas c'était nous".

