STIF : Une performance exceptionnelle

Publication des résultats annuels 2024

Stif clôture l’exercice 2024 sur des résultats remarquables, illustrant l’accélération de son développement industriel et commercial. Après avoir annoncé un chiffre d’affaires record de 61,2 M€, en progression de +72,3%, le groupe publie un EBITDA de 15,7 M€ (+235%) et un résultat net part du groupe de 9,7 M€ (+384% vs l’année précédente), largement supérieurs à nos attentes (EBITDA +7,9%, RNPG +20,9%).

La génération de cash a également été très solide, avec une trésorerie brute en forte hausse à 16,6 M€ contre 7,8 M€ un an plus tôt. Cette amélioration s’explique notamment par un effet favorable du BFR sur l’année.

Une activité BESS moteur de croissance et de rentabilité

L’activité BESS, qui représente désormais 47,8% du chiffre d’affaires total, s’est imposée comme un vecteur clé de croissance et rentabilité. Les ventes ont été stimulées par des contrats solides avec Tesla et Sungrow, ainsi que par le ramp-up de clients stratégiques tels que Nidec, CATL et BYD. Sur l’année, elles se sont élevées à 29,3 M€ (vs 4,5 M€ en 2023).

Une position de trésorerie qui ouvre le champ des possibles

Sur 2024, la trésorerie du groupe s’élève à 16,6 M€ contre 7,8 M€ l’année précédente, principalement sous l’effet d’une hausse du FCF que l’on estime à 5,9 M€. Suite à nos discussions avec le management, nous comprenons que le BFR a été impacté d’effets exceptionnels qui ont été bénéfiques. A ce stade, nous ne disposons pas de plus d’éléments pour expliquer la variation de trésorerie.

Bénéficiant de la forte amélioration de sa rentabilité, Stif propose un dividende de 0,59€ par action, en hausse de +211% par rapport à l’exercice précédent (0,19€).

Perspectives et estimations

Suite à cet excellent exercice, le groupe annonce une nouvelle guidance pour 2025, avec une croissance forte de l’ordre de 20% ainsi qu’un taux de marge d’EBITDA à nouveau supérieur à 20% (vs un objectif de 80 M€ de CA et une marge d’EBITDA supérieure à 20% d’ici 2027). De plus, le groupe annonce qu’il communiquera en octobre prochain une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale.

La montée en puissance des nouveaux contrats sur le segment BESS, notamment avec Sungrow (commandes additionnelles significatives attendues en 2025), devrait soutenir une trajectoire de forte croissance. L’accélération du segment BESS observée sur l’année devrait être très relutive pour le groupe qui devrait continuer d’enregistrer de très bons niveaux de rentabilité.

Concernant la valorisation du titre, nous réhaussons notre objectif de cours afin de refléter nos nouvelles estimations. Ce dernier ressort à présent à 39,5€ (vs 34,3€ précédemment), soit un upside de +27,8%. A ce prix et sur nos estimations, Stif se traite sur des multiples 2025 de 9,9x VE/EBITDA 11,7x VE/EBIT et 16,8x PE. Selon nous, un multiple inférieur à 10x VE/EBITDA, pour une société dont la croissance est attendue supérieure à 20% avec des marges aussi élevées nous semble tout à fait acceptable.

Recommandation

Suite à cette publication et après mise à jour des comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 39,1€ (vs 34,3€), soit un upside de +27,4%.