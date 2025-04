STIF : Une forte génération de cash en 2024

Publication des résultats annuels 2024

Après avoir publié son P&L 2024 qui s’illustrait par des résultats remarquables, Stif a divulgué son bilan ainsi que les éléments de ses flux de trésorerie. Pour rappel, la société avait annoncé un chiffre d’affaires record de 61,2 M€, en progression de +72,3%. Le groupe a publié un EBITDA de 15,7 M€ (+235%) et un résultat net part du groupe de 9,7 M€ (+384% vs l’année précédente), largement supérieurs à nos attentes (EBITDA +7,9%, RNPG +20,9%).

La génération de cash a également été très solide, avec une trésorerie brute en forte hausse à 16,6 M€ contre 7,8 M€ un an plus tôt. Cette amélioration s’explique notamment par un effet favorable du BFR sur l’année. Le FCF s’inscrit en forte hausse à 8,5 M€, un niveau supérieur à nos attentes (5,9 M€ estimé).

Une situation de trésorerie nette solide et un bilan sain

Sur 2024, la position de trésorerie nette ex IFRS 16 du groupe s’établit à 5,7 M€, contre 2,1 M€ en 2023. Dans le détail, le FCF s’établit à 8,5 M€ contre -0,9 M€ en 2023. Cette forte augmentation est accentuée par une variation positive du BFR. Dans le détail, les dettes fournisseurs ont augmenté de +89% à 7,9 M€ (vs 4,2 M€) pour représenter 29,9% du CA et les dettes fiscales ont plus que triplé à 6,7 M€ (vs 2,2 M€).

Perspectives et estimations

Suite à cet excellent exercice, nous rappelons que le groupe a annoncé une nouvelle guidance pour 2025, avec une croissance forte de l’ordre de 20% ainsi qu’un taux de marge d’EBITDA à nouveau supérieur à 20% (vs un objectif de 80 M€ de CA et une marge d’EBITDA supérieure à 20% d’ici 2027). Une nouvelle feuille de route, stratégique et commerciale sera communiquée en octobre prochain une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale.

Recommandation

Suite à cette publication et après mise à jour de notre modèle, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 43,5€ (vs 39,1€), soit un upside de +15,1%. A ce nouvel objectif de cours et sur nos estimations 2025, le titre se traite 10,5x EV/EBITDA, 12,4x EV/EBIT et 18,0x le PER.