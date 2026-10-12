STIF : Stif : Visioconférence dédiée aux investisseurs particuliers Vendredi 16 octobre 2026 à 10h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visioconférence dédiée aux investisseurs particuliers

Vendredi 16 octobre 2026 à 10h00

En direct avec José Burgos, Président-Directeur Général,

et Christophe Canal, Directeur Financier

Saint-Georges-sur-Loire, le 12 octobre 2026 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, et EuroLand Corporate ont le plaisir de vous convier à une visioconférence dédiée aux investisseurs particuliers.

L'événement aura lieu en direct le vendredi 16 octobre 2026 à 10h00 , en compagnie de José Burgos, Président-Directeur Général, et Christophe Canal, Directeur Financier.

Au programme : présentation du Groupe, de ses activités et de ses perspectives, suivie d'une séance de questions-réponses avec les participants.

La participation est gratuite, sur inscription préalable via le lien suivant :

S'inscrire à la visioconférence

https://app.livestorm.co/euroland-corporate/visioconference-retail-stif

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

06 85 36 76 81 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Isabelle Dray

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

06 85 36 85 11