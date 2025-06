STIF : Stif : projet d'acquisition de StuvEx, acteur industriel belge spécialisé dans la protection active contre les risques d'explosion

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Projet d'acquisition de StuvEx, acteur industriel belge spécialisé dans la protection active contre les risques d'explosion

Elargissement de la gamme de produits du Groupe dédiés à la protection contre les explosions en milieu industriel et renforcement de sa place de co-leader européen

Saint-Georges-sur-Loire, le 24 juin 2025 – 07h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection passive contre les explosions, annonce la signature d'une offre ferme pour le projet d'acquisition de 100 % de StuvEx, acteur européen de premier plan dans les technologies et dispositifs de protections actives contre les explosions en milieu industriel.

Forte de 50 collaborateurs, StuvEx est une entreprise belge spécialisée dans la conception, l'ingénierie, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes de protection active contre les explosions de poussières et de gaz. Elle bénéficie d'une solide réputation dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, du traitement des poussières et du bois avec une présence commerciale concentrée essentiellement au Benelux, en France et au Royaume-Uni. StuvEx a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 13,0 M€ et est une société rentable. Le projet d'acquisition serait financé essentiellement par endettement bancaire.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF , déclare : « Le projet d'acquisition de StuvEx marquerait une nouvelle étape structurante dans l'histoire de STIF. Nous avons pour ambition d'unir nos forces avec une entreprise qui partage la même culture industrielle, le même goût de l'innovation et la même exigence en matière de qualité et de sécurité. Ensemble, nous pourrions créer un Groupe robuste et agile, capable de répondre à la globalité des besoins croissants des acteurs industriels. Positionné depuis quinze ans sur la protection passive des explosions, pour en réduire les conséquences, notre Groupe intègrerait une offre tournée vers la protection active des explosions, pour les prévenir, les détecter et les éviter. Notre gamme de produits serait élargie pour la commercialisation de solutions complètes toujours plus performantes et certifiées, au service de l'ensemble de nos clients. Nous serions ravis d'accueillir les équipes de StuvEx au sein du groupe STIF. Leur expertise, leur engagement et leur réputation seraient de formidables atouts pour accélérer notre développement avec l'ambition de devenir un acteur incontournable de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international ».

Une vision industrielle commune et une complémentarité produit donnant un potentiel de croissance démultiplié

Le projet d'acquisition de StuvEx par STIF repose sur une vision industrielle et une volonté partagée : proposer une offre intégrée, globale, innovante et conforme aux normes internationales les plus strictes en matière de prévention et de gestion des explosions industrielles.

Il ouvrirait de nouvelles perspectives de développement commercial pour l'ensemble du Groupe. Comme ses concurrents historiques qui proposent les deux familles de produits, protection active et passive contre les explosions, le projet d'intégration de StuvEx permettrait au groupe STIF d'acquérir cette complémentarité de gamme nécessaire pour devenir un acteur reconnu et incontournable sur ce marché. Également, STIF pourrait bénéficier de l'achat de dispositifs par StuvEx dont l'ensemble de l'activité d'achat-revente de produits passifs qui était auparavant opérée auprès d'acteurs tiers concurrents de STIF, offrant ainsi un potentiel de substitution de produits. D'autre part, StuvEx pourrait bénéficier du maillage commercial étendu de STIF, à la fois revendeurs et distributeurs, pour faciliter la diffusion de ses produits propriétaires de protection active et accélérer la croissance à l'international de son activité notamment en Amérique du Nord et en Asie.

STIF intègrerait dans le même temps par le biais de ce projet d'acquisition une nouvelle activité de service et de maintenance liés aux équipements de protection active, activité directement opérée chez les utilisateurs finaux, clients industriels grands comptes de StuvEx. Ces prestations essentielles sont à destination des clients et représentent une part significative de l'activité de l'entreprise belge, apportant un flux de revenus récurrents et une visibilité sur les revenus futurs.

L'activité d'études techniques et de conseil de StuvEx constituerait un nouveau levier commercial important dans les choix d'équipements des clients, au bénéfice de l'ensemble des entités du Groupe. En étroite relation avec les équipes de Recherche & Développement de STIF, elle contribuerait à faire émerger de nouvelles solutions actives de protection contre les explosions dans les domaines stratégiques des B attery E nergy S torage S ystems.

Enfin, StuvEx dispose de compétences spécifiques dans le domaine militaire. StuvEx est le distributeur officiel de produits pour la Belgique et les Pays-Bas, sur le marché des équipements et outils destinés à la protection des personnes contre les explosions de bombes et le risque de fragmentation des explosifs (combinaisons anti-bombe, casques, véhicules télécommandés, robots, équipements d'inspection et de détection). Ces activités représenteraient une valeur ajoutée complémentaire, à la fois technique et commerciale, au sein du Groupe.

STIF, acteur global de la protection contre les explosions en milieu industriel et énergétique

Ces synergies croisées, à la fois géographique, technologique et commerciale, renforceraient le positionnement du Groupe sur l'ensemble du segment de la sécurité liée aux explosions en milieu industriel et énergétique – de l'ingénierie préventive à la gestion active et passive du risque. Ce projet d'acquisition s'inscrirait pleinement dans la stratégie long terme de STIF, à savoir renforcer son indépendance, accroître la récurrence de ses revenus et affirmer la force de son offre produits, parfaitement adaptée aux enjeux de sécurité industrielle et énergétique d'aujourd'hui et de demain.

La réalisation de cette opération prendra effet d'ici 1 à 3 semaines.

STIF est accompagné sur cette opération par la Banque Delubac et Cie (Conseil M&A), ACR Avocats (Conseil avocat) et Baker Tilly (Due dilligence et Conseil avocat).

STIF reçoit le Prix de la « Performance à l'Export » aux Trophées CCI France International 2025

STIF a été distinguée ce lundi 23 juin 2025 lors de la 5? édition des Trophées CCI France International, en recevant le Prix de la Performance à l'Export, remis au Pavillon d'Armenonville à Paris.

Organisé par CCI France International, cet événement a pour objectif de valoriser les entreprises françaises les plus dynamiques à l'international. Il a réuni près de 500 participants, dont les représentants des CCI Françaises à l'International de 70 pays, des parlementaires, des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires de la Team France Export (CCI de France, Business France, Bpifrance, Conseillers du Commerce Extérieur, etc.).

Parmi 90 dossiers d'entreprises candidates, 21 finalistes ont été retenues par le jury, pour finalement couronner 7 lauréats. Avec 87% de ses ventes réalisées en dehors de France, STIF s'est distinguée dans la catégorie « Performance à l'Export ». Ce prix récompense l'excellence de son développement à l'étranger, son agilité commerciale, et son engagement en faveur du rayonnement économique français au-delà des frontières.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 22 juillet 2025 (après bourse)

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14