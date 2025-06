STIF : Stif : Obtention d'un crédit bancaire syndiqué pour un montant total de 40 M EUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Obtention d'un crédit bancaire syndiqué pour un montant total de 40 M€

Confiance réaffirmée des partenaires financiers dans la stratégie de développement et le potentiel de croissance du Groupe

Saint-Georges-sur-Loire, le 5 juin 2025 - 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce avoir conclu un ensemble de financements auprès de ses partenaires bancaires pour un montant total de 40 M€.

Fort d'une structure financière solide constituée d'une trésorerie disponible au 31 décembre 2024 de 16,6 M€ [1] et d'un financement BPI de 6 M€ obtenu en 2024, STIF sécurise de nouveaux financements bancaires visant à doter le Groupe des moyens nécessaires pour accompagner sa trajectoire de croissance.

Ces financements bancaires, obtenus sous forme de crédits amortissables et de RCF (Facilités de Crédit Renouvelable ou Revolving Credit Facilities ), ont été négociés auprès d'un pool bancaire conduit par Crédit Agricole Anjou-Maine et Société Générale, et constitué de 5 banques. Ils permettront au Groupe d'accroître sa liquidité à moyen et long terme tout en lui apportant visibilité et flexibilité financière pour saisir de nouvelles opportunités de développement.

Ce crédit syndiqué a été signé le 5 juin 2025 pour une durée de 5 à 7 ans ans et arrivera à échéance en 2032. Il est structuré en deux tranches de 15 M€ et une tranche de 10 M€.

José Burgos, CEO de STIF déclare : « La signature de ces nouvelles lignes importantes de financement souligne la qualité de nos relations avec nos partenaires financiers anciens et récents et leur adhésion ainsi que leur confiance dans la solidité de notre modèle et de nos perspectives. Nous avons pu bénéficier de conditions avantageuses à la fois sur le coût du financement et sur les conditions d'encadrement. Cette nouvelle facilité de crédit nous dote d'une large flexibilité pour accélérer notre feuille de route stratégique et envisager les prochaines étapes. Elle s'inscrit comme nouvel instrument à disposition du Groupe pour atteindre ses objectifs de croissance sur les marchés de la protection contre les explosions en pleine expansion. »

Crédit Agricole Anjou-Maine agit en tant que Co-Arrangeur avec Société Générale et agent de la documentation, le syndicat bancaire étant composé de 5 banques partenaires : Crédit Agricole Anjou-Maine, Société Générale, CIC, BNP Paribas et LCL en qualité de prêteurs.

STIF a été accompagné sur cette opération par Kepler CF & Ashurst. Les prêteurs ont été conseillés par Volt.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 22 juillet 2025 (après bourse)

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14

[1] Trésorerie disponible = Disponibilités + Equivalents de trésorerie