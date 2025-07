STIF : STIF - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : +30% (35,95 M EUR )

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : +30% (35,95 M€)

Montée en puissance simultanée de l'activité Explosion Energy liée aux BESS et de l'activité Explosion Industrie

Des perspectives toujours favorables portées notamment par le dynamisme du marché des BESS en Asie et en Europe

Saint-Georges-sur-Loire, le 22 juillet 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie son chiffre d'affaires consolidé réalisé au cours du 1 er semestre 2025, clôturé au 30 juin.

Parallèlement à l'évolution du chiffre d'affaires, le management du Groupe a souhaité faire évoluer l'organisation de son reporting et faciliter la lecture de son information sectorielle. Le suivi de l'activité est désormais structuré autour de trois secteurs distincts : « Explosion Energy » (BESS), « Explosion Industrie » et « Autres produits » (godets, raccords, manutention…). L'information financière comparative ci-dessous a été retraitée sur la base de cette nouvelle segmentation.

(en M€) S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires total 35,95 27,66 +30% Explosion Energy 17,42 10,96 +58,9% Explosion Industrie 7,34 5,50 +33,5% Autres produits 11,19 11,19 ns

José Burgos, Président Directeur Général de STIF , déclare : « Le premier semestre 2025 s'achève sur une performance à nouveau remarquable, marquée par une forte croissance du chiffre d'affaires du Groupe. Cette dynamique commerciale témoigne de la solidité de notre modèle, de la pertinence de notre stratégie et surtout de l'engagement sans faille de nos équipes à travers le monde. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des collaborateurs, partenaires et distributeurs pour leur mobilisation, leur professionnalisme et leur esprit d'innovation, qui font chaque jour la différence. Cette dynamique positive conforte notre ambition et ouvre des perspectives encourageantes pour la suite de l'année, caractérisée par la fidélité de nos clients, la qualité de nos produits et une volonté constante d'anticiper les besoins de nos marchés. »

Croissance forte et durable du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF sur le 1 er semestre 2025 s'élève à 35,95 M€, en croissance de 30% (+8,3 M€) par rapport au même semestre de l'exercice précédent. Cette performance reflète la montée en puissance concomitante de la vente de produits dédiés à la protection des BESS (Battery Energy Storage System) et de produits liés à la protection contre les explosions en milieu industriel.

Sur le segment des BESS, STIF enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 17,42 M€, contre 10,96 M€ pour le 1 er semestre 2024. Il a notamment été porté par la forte demande de produits en Asie, à la suite des différents volumes d'affaires signés en début d'année avec Fluence et Sungrow, acteurs majeurs du marché des produits et services de stockage d'énergie à l'international. Parallèlement à la forte hausse du chiffre d'affaires consolidé du Groupe, cette activité représente désormais près de 50% de l'ensemble des volumes d'affaires.

Les ventes de solutions de protection contre les explosions en milieu industriel bénéficient d'une gamme de produits innovants et d'implantations géographiques sur plusieurs marchés porteurs. Cette activité a ainsi généré un chiffre d'affaires de 7,34 M€ sur le 1 er semestre 2025, en hausse de 33,5% par rapport au même semestre de l'exercice précédent, représentant 20,4 % des revenus semestriels. Le lancement, réalisé fin 2024, du nouveau panneau de décharge sans flamme, Vigiflam Vi , a contribué significativement à cette dynamique de croissance.

Sur ce même semestre, le chiffre d'affaires du segment « Autres produits » liés aux métiers historiques du Groupe (godets, raccords, manutention…) s'est maintenu à des niveaux équivalents à ceux du 1 er semestre 2024, attestant de la qualité et robustesse de cette activité, en soutien de la performance globale du Groupe.

A l'international, fort dynamisme en Asie et répartition équilibrée du chiffre d'affaires par zone géographique

Sur le 1 er semestre d'activité 2025, la forte croissance a d'abord été tirée par la zone Asie dont les volumes d'affaires réalisés ont atteint 11,3 M€, multipliés par 5 par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent. Les ventes constatées dans cette région sont le résultat de la montée en puissance de commandes signées en 2024, du développement des ventes de produits BESS à Fluence et Sungrow et du démarrage des ventes à Tesla Chine, qui a ouvert sa nouvelle usine de production de BESS à la fin du 1 er trimestre 2025.

En Europe (hors France), l'activité a enregistré un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en croissance soutenue de 33,7% portée notamment par les volumes d'affaires liés au marché des BESS remportés auprès de Nidec, CEN, Siemens. En France, l'activité s'est inscrite en légère progression.

En Amérique du Nord, les ventes se sont établies sur ce 1 er semestre d'activité à 9,3 M€, passagèrement en retrait par rapport au même semestre 2024 (12,1 M€), sous l'effet d'un déstockage ponctuel observé chez Tesla après des livraisons importantes réalisées à la fin de l'année 2024.

L'analyse de la répartition des ventes par zone géographique met en lumière la qualité de la diversification des débouchés commerciaux de STIF. L'Asie représente sur ce semestre 31 % des ventes tandis que l'Europe (hors France, 27%), l'Amérique du Nord (26%) et la France (14%) témoignent d'un ancrage solide du Groupe sur un ensemble de marchés matures.

Des objectifs 2025 confortés, une prochaine feuille de route stratégique et opérationnelle

Fort de ses niveaux d'activité actuels et des discussions en cours avec l'ensemble des opérateurs majeurs du marché de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international, le Groupe envisage l'avenir avec confiance et sérénité. Il confirme son ambition d'un chiffre d'affaires annuel 2025 en croissance forte et supérieure à 20% par rapport au chiffre d'affaires 2024, à périmètre constant (hors acquisition).

L'intégration, réalisée depuis le 1 er juillet 2025, de la société belge Stuvex, acteur européen de premier plan dans les technologies et dispositifs de protections actives contre les explosions en milieu industriel, participera également à la croissance forte et rentable du Groupe sur 2025 et les prochains exercices. Cette acquisition s'est pleinement inscrite dans la stratégie long terme de STIF, à la fois pour renforcer son indépendance, accroître la récurrence de ses revenus et affirmer la force de son offre produits, parfaitement adaptée aux enjeux de sécurité d'aujourd'hui et de demain.

Enfin, le Groupe rappelle qu'il communiquera en octobre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale qui sera accompagnée de nouveaux objectifs financiers.

Prochains rendez-vous

Résultats du 1 er semestre 2025 : 1 er octobre 2025 (après bourse)

Investor day : 02 octobre 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 350 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

