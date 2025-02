STIF : STIF : Attribution définitive d'actions de STIF aux salariés du groupe STIF en France, et augmentation de capital de STIF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Attribution définitive d'actions de STIF aux salariés du groupe STIF en France, et augmentation de capital de STIF

Saint-Georges-sur-Loire, le 06 février 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce une augmentation de capital de 21.352,80 euros, par voie d'émission de 50.840 actions ordinaires nouvelles de STIF, consécutive à l'attribution gratuite d'actions aux salariés du groupe STIF en France.

Lors de sa séance du 2 février 2024, et dans le cadre de l'autorisation donnée le 7 septembre 2023 par l'assemblée générale mixte des associés de STIF, le Conseil d'administration a décidé une attribution gratuite d'actions au bénéfice de salariés opérant dans une entité française du groupe STIF.

Rappel du plan :

Les principales caractéristiques du plan étaient les suivantes :

nombre total d'actions gratuites attribuées : 50.840 (soit près d'1% du capital) ;

période d'acquisition : jusqu'au 2 février 2025 ;

période de conservation : à l'issue de la période d'acquisition et jusqu'au 2 février 2026.

Les actions gratuites ont ainsi été attribuées au profit de 124 salariés (soit 410 actions gratuites par salarié) opérant dans une entité française du groupe STIF, avec condition de présence, afin de les associer à la croissance future dudit groupe.

Attributions définitives :

Au titre du plan, compte tenu du respect de la condition de présence, les 50.840 actions attribuées ont été définitivement acquises le 2 février 2025, avec une période de conservation jusqu'au 2 février 2026.

Lesdites actions résultent d'une augmentation de capital de STIF par voie d'émission de 50.840 actions nouvelles de 0,42 euros de valeur nominale chacune, représentant une augmentation de capital d'un montant total de 21.352,80 euros, par prélèvement de la valeur nominale des actions nouvelles sur le compte « Prime d'émission ».

Ces actions font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth et sont assimilées aux actions anciennes.

Conformément à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, un rapport spécial sera présenté à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

Le capital social de STIF est ainsi porté à 2.156.891,10 euros, divisé en 5.135.455 actions de quarante-deux (42) centimes d'euro de valeur nominale chacune.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2024 : 27 mars 2025

Réunion investisseurs SFAF : 02 avril 2025 – 10h00

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 227 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14