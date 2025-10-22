 Aller au contenu principal
STIF : STIF annonce la cession par son principal actionnaire historique de 250 000 actions soit 4,9% du capital de la Société
information fournie par Actusnews 22/10/2025 à 08:00

STIF annonce la cession par son principal actionnaire historique de 250 000 actions soit 4,9% du capital de la Société

***

Saint-Georges-sur-Loire, le 22 octobre 2025 - 08h00 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce avoir été informée par son principal actionnaire historique JB Participations (société contrôlée par José Burgos, Président Directeur Général de STIF), de la réalisation de la cession de 250 000 actions STIF représentant 4,9% du capital, par voie d'un reclassement d'actions en bloc hors marché (l' « Opération »).

A l'issue de l'Opération, le Groupe Familial Burgos, composé de JB Participations, Manuel Burgos, Valérie Burgos et les autres membres de la famille Burgos,détient collectivement 2 620 602 actions STIF, correspondant à environ 51% du capital social et à 67,6% des droits de vote de STIF. JB Participations détient 2 026 657 actions STIF, correspondant à environ 39,46% du capital social et à 52,26% des droits de vote de STIF. L'Opération met un terme, par anticipation, aux engagements de conservation des actions STIF en cours qui ont été souscrits pour l'application de l'article 787 B du Code Général des Impôts (Pacte Dutreil)..

Suite à la cession de ces 250 000 actions STIF, le flottant est donc porté à environ 47,98% du capital social.

Les actionnaires historiques, JB Participations, José Burgos, Manuel Burgos et Valérie Burgos, ont pris un engagement de conservation d'une durée de 180 jours sur 100% des actions qu'ils détiennent collectivement et qui n'ont pas été cédées dans le cadre de l'Opération, correspondant environ à 51% du capital social et à 67,6% des droits de vote de STIF.

Dans le cadre de l'Opération, Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a agi en qualité de seul Coordinateur Global. ACR Avocats a agi en tant que conseil juridique de l'Opération.

------------------------------

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel 2025 : 22 janvier 2026 après bourse

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures
Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
Enora Budet
presse@seitosei-actifin.com
06 72 17 84 60

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym1tlJhoZJuYxm6dlZeWm2aYbG5mlJLGbZeVl2eclp/JmZ1gxpmUbZWcZnJlnGds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94726-2025.10.22-stif-cp-cession-de-bloc.pdf

