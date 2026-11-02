STIF : Signature d'une première commande auprès de SpaceX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d'une première commande auprès de SpaceX

Entreprise spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial

Saint-Georges-sur-Loire, le 2 novembre 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce la signature de premières commandes auprès de SpaceX.

STIF, par l'intermédiaire de sa filiale BOSS Products basée au Texas, vient de signer un marché avec SpaceX, pour la fourniture de clapets VIGIFLAP de non-propagation d'explosion qui seront installés dans les usines SpaceX de lancement des fusées, basées au Texas et en Floride.

Les équipements fournis par STIF sont destinés à protéger l'unité de climatisation contre une fusée défaillante.

Ce premier contrat, d'un volume d'affaires proche de 1 M€, initie le démarrage d'une opportunité de partenariat stratégique entre SpaceX et STIF. Il marque l'aboutissement d'une démarche proactive auprès de SpaceX pour leur fournir et développer des solutions innovantes adaptées à leurs besoins.

L'ensemble du projet, élaboré en collaboration avec nos équipes R&D et les équipes SpaceX, a d'ailleurs été soumis au préalable, par ses équipes, à Monsieur Elon Musk en vue de son approbation.

Ensuite, après la fourniture d'un premier équipement « test » qui a obtenu la validation de sa parfaite conformité au cahier des charges élaboré, les premières commandes ont été validées.

La production de ces équipements est réalisée dans l'usine STIF située à Saint- Georges-sur-Loire en France. Les premières livraisons sont planifiées pour cette fin d'année et se poursuivront en 2027.

Cette nouvelle signature vient renforcer le positionnement du groupe STIF comme un acteur de référence sur son marché grâce à la solidité de son positionnement, à la pertinence de son offre et à sa capacité à répondre durablement aux attentes de ses clients.

Prochains rendez-vous :

26 janvier 2027 : Chiffres d'affaires annuel 2026

24 mars 2027 : Résultats annuels 2026

25 mars 2027 : Présentation SFAF

20 mai 2027 : Assemblée Générale des Actionnaires

22 juillet 2027 : Chiffres d'affaires 1 er semestre 2027

30 septembre 2027 : Résultats du 1 er semestre 2027

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

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