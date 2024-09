Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: retour au plus haut après de nouveaux contrats information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 10:49









(CercleFinance.com) - Stif revient à proximité de ses plus hauts historiques vendredi matin après avoir fait part de nouveaux succès commerciaux auprès de clients internationaux pour ce qui concerne son activité de protection contre les explosions (BESS), son principal moteur de croissance.



Le groupe français, qui compte déjà Tesla parmi ses principaux clients, indique avoir conclu des premiers volumes d'affaires avec d'autres acteurs du secteur, dans un contexte de demande de solutions de stockage d'énergie 'en forte augmentation'.



En Asie, Stif produit et livre actuellement des éléments de dispositifs anti-explosion aux chinois CATL, plus gros fabricant de batteries au monde, et BYD, un fabricant de véhicules électriques, parallèlement à la montée en puissance d'un premier contrat signé avec le japonais Hitachi.



En Europe, l'entreprise indique avoir initié de nouvelles relations commerciales avec l'allemand Siemens Energy, pour lequel des dispositifs de sécurité sont également produits.



Ces nouveaux contrats étaient salués par un bond de 3% du titre vendredi matin à la Bourse de Paris, qui revient ainsi non loin de ses records du mois de juillet.



'Nous avions jusqu'à présent uniquement connaissance des contrats avec Tesla et Sungrow, et ce communiqué renforce nos objectifs et prévisions pour l'année', réagissent les analystes d'Euroland.



'Nous maintenons notre prévision de 26,6 millions d'euros sur l'activité BESS pour cette année, soit une croissance de plus de 20 millions par rapport à l'année précédente', ajoutent-ils.



La société de Bourse conserve ainsi sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 24,4 euros, représentant un potentiel haussier de 37%.



Stif - qui a vu son chiffre d'affaires s'envoler de plus de 69% sur les six premiers mois de l'année - prévoit de publier ses résultats de 1er semestre le 9 octobre après la clôture des marchés.





