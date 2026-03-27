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STIF : Résultats solides, mais en-deçà des attentes
information fournie par EuroLand Corporate 27/03/2026 à 12:14

Publication des résultats 2025


STIF publie une nouvelle année de forte croissance, portée par la demande soutenue pour ses équipements de sécurité, notamment sur les segments BESS et explosion de poussière. Le chiffre d’affaires 2025 ressort à 90,5 M€, en hausse de +47,8% (+24,2% en organique).


La rentabilité reste élevée avec un EBITDA de 20,6 M€ (+31,0%), un EBIT de 17,2 M€ (+30,2%) et un RNpG de 11,8 M€ (+21,6%). Ces niveaux ressortent toutefois en deçà de nos attentes (EBITDA de 22,5 M€, EBIT de 19,1 M€ et RNpG de 13,2 M€).


Le management confirme par ailleurs des perspectives commerciales très favorables et réaffirme son ambition d’atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA >20% à horizon 2030.



Le M&A fait pression sur les marges


La rentabilité opérationnelle reflète 1/l’intégration des acquisitions (BOSS et StuvEx), moins rentables que le core business, et 2/ une forte hausse des charges de personnel (20,5 M€ vs 13,5 M€), avec un effectif porté à 368 collaborateurs (vs 234).



Une position de dette toujours maitrisée


La dette brute progresse à 43,1 M€ (vs 11,4 M€), principalement sous l’effet du financement des acquisitions récentes. Cette hausse reste toutefois maîtrisée au regard de la génération de cash et de la rentabilité du groupe. Le bilan demeure solide, sans tension de liquidité, et reflète avant tout une phase de build-up liée à la stratégie de croissance externe. La dette nette ressort à 24,3 M€, contre une position de trésorerie nette de 5,2 M€ l’année précédente.



Perspectives & estimations


Le management réaffirme sa confiance dans la dynamique du marché du BESS, qui devrait continuer de soutenir la croissance, ainsi que dans la poursuite de l’expansion internationale et l’atteinte des objectifs à horizon 2030. Néanmoins, dans un environnement macroéconomique et géopolitique plus incertain, nous adoptons une approche légèrement plus prudente pour 2026.



Recommandation


Suite à la dégradation de nos attentes sur l’exercice à venir, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 72,3€ (vs 95,2 € précédemment).

Valeurs associées

STIF
50,1000 EUR Euronext Paris -16,08%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 12:14:03.

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