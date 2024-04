STIF : Résultats annuels 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats annuels 2023

Forte progression de la rentabilité d'exploitation

EBITDA : +37% à 4,74 M€

Montée en puissance de l'activité BESS

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 : + 77 %

Saint-Georges-sur-Loire, le 10 avril 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie ses comptes annuels 2023 (clos au 31 décembre 2023), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 8 avril 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par le commissaire aux comptes.

Compte de résultat simplifié

(en M€) 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 35,47 31,17 Marge brute globale 20,74 16,73 % du CA 56,9 % 53,1 % EBITDA 4,74 3,49 % du CA 13,4 % 11,2 % Résultat d'exploitation 3,16 2,55 Résultat financier -0,34 -0,05 Résultat exceptionnel 0,01 0,08 Impôts sur les résultats 0,44 0,31 Résultat net des entités intégrées 2,39 2,28 Résultat net part du Groupe 2,00 1,71

Un exercice caractérisé par une évolution favorable du mix produits et une introduction en bourse réussie sur Euronext Growth Paris

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF s'établit à 35,5 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2023, en progression de +14 % par rapport à l'exercice 2022.

Cette croissance intègre la montée en puissance de la commercialisation des produits à forte valeur ajoutée dédiés à la protection contre les explosions, et en particulier pour le segment des protections dédiées aux BESS (Battery Energy Storage System). Cette activité est en hausse de +54 % en 2023 pour un total de 14,5 M€ dont 4,5 M€ réalisé dans les BESS (9,4 M€ en 2022 dont 0,1 M€ dans les BESS).

L'EBITDA de 4,7 M€ pour l'exercice 2023 s'inscrit en très forte hausse par rapport à l'exercice précédent (+37 %), reflétant le nouveau positionnement du Groupe doté d'un mix produit toujours plus favorable associé à une maîtrise continue des coûts de production.

Le résultat d'exploitation atteint 3,2 M€ sur l'exercice 2023, en augmentation significative par rapport à 2022 (+23 %), et intègre les amortissements liés aux aménagements de la nouvelle unité de production implantée en France.

L'évolution du résultat financier 2023 (-0,34 M€ vs. -0,05 M€ en 2022) reflète l'augmentation des taux d'intérêt constatée sur l'exercice et le recours ponctuel à l'affacturage.

Le résultat net part du Groupe (2,00 M€) ressort ainsi en progression de 16% par rapport à 2022.

Le Conseil d'administration de STIF proposera lors de l'Assemblée générale du 12 juin 2024 le versement d'un dividende de 0,19 € par action au titre de l'exercice 2023. La continuation d'une politique de distribution démontre la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres totaux s'établissent à 15,2 M€ contre 6,0 M€ un an auparavant et intègrent notamment le produit de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2023 via une introduction en Bourse sur Euronext Growth (9,0 M€ bruts levés).

Un 1 er trimestre 2024 marqué par un volume d'activité en forte hausse

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 ressort à 12,8 M€, en croissance de +77 % par rapport au même trimestre 2023. Cette performance reflète l'évolution favorable du mix produit du Groupe avec une part croissante des ventes réalisées sur le segment des produits de protection contre les explosions.

Pour rappel, un important volume d'affaires a été enregistré avec Tesla, acteur mondial des systèmes de stockage d'énergie, en vue de la fourniture de panneaux anti-explosion pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€ sur l'exercice 2024.

En parallèle, des discussions avancées se poursuivent avec de nombreux constructeurs de BESS. L'installation du futur site industriel du Groupe aux Etats-Unis, dans l'Etat du Texas, avance comme prévu pour un démarrage des opérations planifié en juin 2024.

A horizon 2027, STIF confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 M€ accompagné d'un EBITDA supérieur à 15% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous

Présentation investisseurs : 16 avril 2024

Publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 : 24 juillet 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

