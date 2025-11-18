STIF : Renouvellement du volume d'affaires avec Tesla pour 25 M EUR

Saint-Georges-sur-Loire, le 18 novembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce ce jour le renouvellement pour l'année 2026 d'un volume d'affaires à hauteur de 25 M€ avec son client historique Tesla.

Ce nouveau volume d'affaires porte sur la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie : Battery Energy Storage System ) fabriqués par le Groupe Tesla aux Etats-Unis et en Chine. Le volume d'affaires se réparti entre un montant de 20 M€ de commandes pour les Etats-Unis et 5 M€ pour la Chine.

Cette nouvelle commande témoigne de la confiance établie dans la relation commerciale entre le Groupe STIF et les différentes entités du Groupe Tesla à l'échelle internationale.

Elle confirme également le savoir-faire de STIF pour répondre aux grands donneurs d'ordre mondiaux dans le secteur des BESS , avec une gamme de produits Vigilex Energy de très haute qualité, parfaitement adaptée aux besoins des clients et adossée à un outil de production local très performant.

Obtention d'une nouvelle certification ATEX pour l'ensemble de la gamme Vigilex Energy

STIF vient de recevoir une nouvelle certification ATEX pour l'Europe portant sur l'ensemble de la gamme de produits de protection passive contre les explosions en milieu énergétique Vigilex Energy , incluant les récentes déclinaisons de gamme.

Cette nouvelle certification valide l'expertise du Groupe dans le domaine de la protection passive des BESS et atteste d'une politique d'innovation qui s'impose comme une référence, parfaitement en ligne avec les standards de sécurité imposés par les normes réglementaires.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

