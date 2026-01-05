La neige perturbe le trafic dans l'ouest de la France, 26 départements en vigilance orange

Vue aérienne d'un étang gelé à Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, lors d'une vague de froid, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

La neige tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, placée en vigilance orange pour neige-verglas comme la Bretagne et l'Ile-de-France.

Elle a également des conséquences sur le transport aérien, les compagnies devant réduire de 15% le nombre de leurs vols dans les aéroports parisiens de Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, a annoncé le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Des mesures nécessaires pour permettre les opérations de déneigement et de préparation des appareils.

S'agissant du transport ferroviaire, la vitesse de certains TGV est réduite à 200 km/h (au lieu de 300 km/h) depuis cet après-midi, mesure obligatoire, a indiqué la SNCF à l’AFP.

Au total, Météo-France a placé 26 départements, du Poitou-Charentes au bassin parisien, en vigilance orange jusqu'à mardi matin en raison des intempéries.

Lundi matin, des chutes de neige notables ont frappé la Manche et la Seine-Maritime, provoquant de fortes perturbations sur certains axes routiers, comme l'autoroute A84 dans la Manche ou les autoroutes A28 et A29 en Seine-Maritime, entre Rouen et Abbeville.

En début d'après-midi, "l'autoroute A28 enregistrait de grosses difficultés de circulation, dans le sens Abbeville-Rouen, du fait de poids lourds bloqués en travers des voies et empêchant le flux des véhicules légers, à l'arrêt derrière eux", selon un communiqué de presse de la préfecture.

Des dépanneurs poids lourds étaient mobilisés "pour retirer des voies les véhicules qui obstruent la circulation", a ajouté la préfecture, qui demande aux usagers de la route de "limiter ou reporter, autant que possible, leurs déplacements".

La neige a notamment perturbé la circulation sur la rocade de Coutances (Manche), où les automobilistes ont été contraints de stationner sur le bas-côté le temps de dégager les voies.

En Bretagne ou en Normandie les transports scolaires ont également été suspendus par mesure de précaution et la région Normandie a reconduit cette mesure mardi pour "l'ensemble des lignes de transports scolaires et commerciales dans tous les départements normands".

- Paris et sa région touchés -

Selon le dernier bulletin de Météo-France, les chutes de neige devaient continuer toute la matinée de lundi sur les départements côtiers entre Bretagne et Normandie, avec une tenue au sol rapide compte-tenu des températures négatives ( AFP / ROBERT FRANCOIS )

A 16h lundi, les précipitations neigeuses sont bien en place dans l'intérieur de la Bretagne en Normandie et jusqu'en région parisienne. Les valeurs relevées vont de 2 à 7cm en Normandie, localement 5 à 10 cm voire 15 cm sur les hauteurs et déjà quelques cms en région parisienne, selon Météo-France.

La préfecture des Yvelines, où plusieurs centimètres de neige sont attendus lundi après-midi, a invité sur X les parents à récupérer leurs enfants "à partir de 15H00" et incite les employeurs, "lorsque cela est possible, à permettre aux salariés de quitter leur lieu de travail à partir de 15H00". Les transports scolaires sont suspendus dans le département pour la journée de mardi.

Quelque 1.250 places d’hébergement supplémentaires ont été ouvertes à Paris depuis l’activation du plan grand froid le 28 décembre et ont permis de mettre plus de 1.000 personnes à l’abri, a indiqué lundi le préfet d’Ile-de-France, Marc Guillaume. Depuis le 28 décembre, 17 lieux d’hébergements ont été ouverts.

"Il faut qu'on poursuive cet effort parce qu'il va faire froid pendant trois jours", a insiste M. Guillaume.

Vinci autoroutes a annoncé qu'en Ile-de-France la vitesse était limitée à 80 km/h sur les nationales et les autoroutes.

Plus au nord, la préfecture des Hauts-de-France a pris lundi un arrêté réduisant, dans les cinq départements de la région, de 20 km/h la vitesse maximale autorisée pour l’ensemble des véhicules sur les portions d’autoroutes et routes nationales habituellement limitées à 130 et 110 km/h.

Les chutes de neige pourraient atteindre localement entre cinq et sept centimètres sur les routes et les trottoirs de la région parisienne, avant de s'étendre aux Pays de la Loire et au Poitou-Charentes. La Vendée et la Charente-Maritime sont les plus exposées aux intempéries dans la soirée, prévient Météo-France.

Un étang gelé Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"Dans la nuit de lundi à mardi, après les chutes de neige, les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", souligne l'institut.

Cette vigilance orange pour neige et verglas est valable jusqu'à mardi matin et une nouvelle extension pourrait être annoncée dans la journée.

Sur le reste de la France, le temps est "glacial avec de fortes gelées et des brouillards givrants parfois tenaces", du Poitou au Centre et au Nord-Est, selon Météo-France.