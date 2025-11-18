STIF renouvelle 20 millions d'euros de commandes pour Tesla en 2026

(AOF) - STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions, a annoncé le renouvellement, pour l’année 2026, d’un volume d’affaires à hauteur de 25 millions d’euros avec son client historique Tesla. STIF sera chargé de la fourniture d’équipements de protection passive contre les risques d’explosions sur les Megapack (unité de stockage d’énergie par batterie) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine. Le volume d’affaires se réparti entre un montant de 20 millions d’euros de commandes pour le pays de l’Oncle Sam et 5 millions d’euros pour l’Empire du Milieu.

