Stif remporte un contrat majeur auprès du Chinois CATL

(AOF) - Stif a été choisi par le groupe chinois CATL pour la fourniture de panneaux d’explosion de nouvelle génération. Le volume d’affaires pour le groupe français pour cet accord est compris entre 5 et 8 millions d’euros. Le spécialiste de la protection contre les explosions précise que ses équipes de R&D ont développé en un temps record un nouveau produit de protection contre les risques d’explosion pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie produits par CATL.

La production de cette nouvelle génération de panneaux anti-explosion débutera au cours des prochaines semaines dans l'usine Stif Asia, située à Suzhou en Chine. Les premières livraisons sont planifiées pour cette année et se poursuivront sur toute l'année 2026.

