 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stif remporte un contrat majeur auprès du Chinois CATL
information fournie par AOF 17/10/2025 à 10:10

(AOF) - Stif a été choisi par le groupe chinois CATL pour la fourniture de panneaux d’explosion de nouvelle génération. Le volume d’affaires pour le groupe français pour cet accord est compris entre 5 et 8 millions d’euros. Le spécialiste de la protection contre les explosions précise que ses équipes de R&D ont développé en un temps record un nouveau produit de protection contre les risques d’explosion pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie produits par CATL.

La production de cette nouvelle génération de panneaux anti-explosion débutera au cours des prochaines semaines dans l'usine Stif Asia, située à Suzhou en Chine. Les premières livraisons sont planifiées pour cette année et se poursuivront sur toute l'année 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

STIF
66,000 EUR Euronext Paris +6,80%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank