Stif reçoit une nouvelle commande de Tesla pour 2026
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 07:07

Stif annonce le renouvellement pour l'année 2026 d'un volume d'affaires à hauteur de 25 millions d'euros avec son client historique Tesla, se répartissant entre un montant de 20 MEUR de commandes pour les Etats-Unis et 5 MEUR pour la Chine.

Ce nouveau volume d'affaires porte sur la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie ou BESS) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine.

Par ailleurs, Stif a reçu une nouvelle certification ATEX pour l'Europe portant sur l'ensemble de la gamme de produits de protection passive contre les explosions en milieu énergétique Vigilex Energy, incluant les récentes déclinaisons de gamme.

Cette certification valide son expertise dans la protection passive des BESS et 'atteste d'une politique d'innovation qui s'impose comme une référence, parfaitement en ligne avec les standards de sécurité imposés par les normes réglementaires'.

Valeurs associées

STIF
58,100 EUR Euronext Paris +0,17%
