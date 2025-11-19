Stif reçoit une nouvelle commande de Tesla pour 2026
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 07:07
Ce nouveau volume d'affaires porte sur la fourniture d'équipements de protection passive contre les risques d'explosions sur les Megapack (unité de stockage d'énergie par batterie ou BESS) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine.
Par ailleurs, Stif a reçu une nouvelle certification ATEX pour l'Europe portant sur l'ensemble de la gamme de produits de protection passive contre les explosions en milieu énergétique Vigilex Energy, incluant les récentes déclinaisons de gamme.
Cette certification valide son expertise dans la protection passive des BESS et 'atteste d'une politique d'innovation qui s'impose comme une référence, parfaitement en ligne avec les standards de sécurité imposés par les normes réglementaires'.
Valeurs associées
|58,100 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
